Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Rakvere jäi ilma õlgkatusega majast 

Tänapäeval Palvemaja tänavat Rakveres enam ei ole, kuigi see võiks oma eksootilisusega turiste meelitada. 1950. aastal leiti, et see nimi ei lähe mitte ning Pikalt tänavalt Vallimäe voorele tõusvat Rakvere suurima kaldega uulitsat hüütakse nüüd Tõusu tänavaks. Siinne üks omaaegne uhkus, muinsuskaitsealune torniga maja, lammutati sajandi alul. Lammutatud on 1865. aastast pärit vennastekoguduse palvemaja, mis tänavale omaaegse nime andis. Rakvere sai muide esimese eestikeelse kooli alles 1909. aastal, mis paneb mõtlema, et Otto Wilhelm Masingu etteheide 1822. aastal, et eestlased koolimajade asemel meelsamini vennastekoguduse palvemaju ehitavad, peab siin ehk paika.