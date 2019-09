Kirsten Dunst kurdab, et filmitööstus ei tunnusta teda 

"Mäletate, kuidas te kõik "Marie Antoinette'i" maha tegite - ja nüüd meeldib see teile hirmsasti. Mäletate filmi "Drop Dead Gorgeous"? Tegite maha. Ja nüüd kõigile meeldib. See on huvitav. Tunnen, et paljud mu filmid hakkavad inimestele alles hiljem meeldima ... " vahendab New York Post näitlejanna sõnu.