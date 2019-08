Inimesed Legendaarne raadiomees Vello Lään meenutab: „Nõukaajal võis ka täiesti objektiivse reportaaži eest eetrikeelu saada.“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

OMA PARADIISIS: Suved veedab Vello Lään koos abikaasa Ingega Võrtsjärve ääres. Pusal olev haug on illustratiivne – kalapüük on üks väheseid asju elus, mis tema huvide hulka ei kuulu. Foto: Robin Roots

Kui kirjeldada hästi ja tähendusrikkalt elatud elu, siis legendaarse raadiomehe Vello Lääne oma sobiks etaloniks. Tema kohta kehtib kõnekäänd: kes palju teeb, see palju jõuab. Rohkem kui 50 aastat on ta ajanud raadioasja – nii eesliinil kui ka niiditõmbajana. Ja kogu aeg rõõmuga, nagu Vello Lään ise kinnitab. Põhitöö kõrvalt on ta kirjutanud 57 raamatut, teinud poliitikat, üritanud lüüa mitut Guinnessi rekordit ning on oma vanuseklassis paljukordne Eesti meister sulgpallis. Lisaks on tal neli last, kaheksa lapselast ja kaks lapselapselast.