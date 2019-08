Richard Gere: „Ma pole eales juukseid värvinud ega alusta seda ka nüüd.“  

Tänavu veebruaris kuulutas Hispaania seltskonnaajakiri Hola!, et Gere'i kolmas abikaasa Alejandra Silva on maha saanud nende esimese ühise lapsega. Näitlejast 33 aastat noorem hispaania ärinaine – Real Madridi endise asepresidendi Ignacio Silva tütar – sünnitas pisipoja New Yorgis. Hollywoodi kuulsus abiellus Alejandraga mullu aprillis nelja ühise aasta järel. Daily Maili teatel leidis nende saatuslik kohtumine aset 2014. aastal peenes Itaalia butiikhotellis, mille Alejandra oli koos oma eksabikaasa, kaevandusmagnaat Robert Friedlandi poja Govind Friedlandiga ostnud ja mida ta toona juhatas. Abielust Friedlandiga on Alejandral poeg Alberto, kes saab detsembris seitsmeseks.