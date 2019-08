Valeeria Villandi: „Mul pole kunagi ükski oma luuletus peas olnud.“ 

„Tõlkija Valeeria Villandi, helioperaatorid Herman Vahtel, Roman Sabsay, režissöör Eugen Rozenthal, toimetaja Luule Žavoronok“ – see lause on omamoodi luuletus või mantra, mida teadsid peast kõik, kes Vene multifilmidega üles kasvasid. Ilmselt teavad praegugi. Selle „luuletuse“ nimedest on praeguseks elavate kirjas vaid kaks – Valeeria Villandi ja Luule Žavoronok, praeguse perekonnanimega Pavelson.