Kuidas tähistada kooliaasta algust? Tee koos lastega pitsat ja jäätist 

Pildil oleva naerunäo küpsetasid Evari ja Marii Õhtulehe palvel juba eelmisel kolmapäeval, aga pitsategu on plaanis ette võtta ka esmaspäeval. „Meil on sõpruskonnas üheealised lapsed, paneme Green Eggi grilli aeda püsti, iga külaline võtab oma lemmiktoorained kaasa ja pitsapidu võib alata. Žonglöörime tainapallidega, teeme neist lendavaid taldrikuid ja loobime üksteisele. Lendamise käigus tainas venib, nii et rullida pole vajagi. Iga laps saab endale portsu tainast ja hakkab sellest nagu plastiliinist oma äranägemise järgi pitsat vormima. Lõpuks saab igaüks elava tule peal oma pitsa ka ära küpsetada,“ räägib Evari ja rõhutab, et oma kätetööd võib kaunistada täpselt nii, nagu kellelegi meeldib.