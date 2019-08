Chaneli esimene transsooline modell on kaunis kui unelm! 

New York Posti teatel esines Teddy legendaarse Prantsuse moemaja moeetendustel kahel korral, enne kui tegi teatavaks, et ta oli sündinud poisina. Chanel Beauty reklaam tähendab kaunitari esimest projekti kaubamärgiga juba avalikult transseksuaalse naisena. Teddy pihib sotsiaalmeedias, et kogu tema elu on olnud võitlus - koolis kiusati teda alatasa, teised lapsed kirjeldasid detailirohkelt, kuidas nad ta tapavad. "Mu oma isa peksis mind ja nimetas pedeks. Moetööstusest tuli tagasilöök, kui rääkisin avalikult, kuidas mind oli tööpostil seksuaalselt rünnatud ... Nüüd on mul käes võit, mis kõik selle heaks teeb."