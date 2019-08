Scarlett Johansson: film abielulahutusest tundus saatuslik 

Režissöör hoiatas: "See on projekt, mida sa ilmselt kas väga tahad teha või ei taha üldse." Johanssonile tundus aga film lahutusest saatusest määratud. Tal on seljataga ka abielu kolleeg Ryan Reynoldsiga.

Scarlett on filmis Nicole'i-nimeline näitlejanna, kes tunneb end abielus avangardlavastaja Charliega (Adam Driver) lämbuvat. Mees on enesekeskne. Baumbach on tunnistanud, et ammutas inspiratsiooni enda ja näitlejanna Jennifer Jason Leigh abielu purunemisest. Nüüdsel ajal on Baumbachi elukaaslaseks kineast ja näitleja Greta Gerwig ("Lady Bird").