ELU RAHVABÄNDIS: „Meie Eestis – Tallinnast väljas – oskab rahvas veel pidutseda ja hetkest rõõmu tunda!“  

Jaanes ongi selle loo üks peategelane. Teine on paarikümneaastase rahvabändistaažiga Ats Rander. „Olen olnud laval ilma püksteta, sõnad on meelest läinud, bassimees on poole loo pealt pissile läinud ja kitarrist on mänginud soolot selili tantsuplatsil,“ loetleb Ats. „Aga kõik need asjad kujunesid kuidagi hoopis positiivseiks apsakaiks. Võib-olla on mul lihtsalt hästi läinud.“