VIDEO | Kim Kardashian tõmbas vabastatud vangile selga oma korrigeeriva pesu 

Johnsonile oli mõistetud eluaegne karistus ilma vabanemislootuseta. Kardashian (38) käis mullu president Donald Trumpi palumas, et vanaproua priiks pääseks. Sestsaadik on ta Johnsoniga sidet hoidnud: kutsunud teda koos perega enda poole lõunale ning kirjutanud tema memuaaridele "After Life: My Journey from Incarceration to Freedom" eessõna.