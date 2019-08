Jaburad kosmoseäpardused: üks trükiviga – ja 80 miljonit dollarit vastu taevast! 

Üks kuulsamaid lohakuse tõttu juhtunud äpardusi on NASA kosmosejaama Mariner 1 lugu. Kosmoselaev oli plaanis saata uurima Veenust. 1962. aasta 22. juulil Floridast Canaverali neemelt startides kaldus see oma kursist kõrvale ja ohutuse huvides lasi lennujuhtimismeeskond selle õhku. Hilisem uurimine selgitas välja, et ebaõnne põhjustas üks väike viga arvutitarkvaras. Väidetavalt oli tegu puuduva sidekriipsuga, mida on hiljem hakatud nimetama maailma kalleimaks trükiveaks. Mariner 1 läks maksma 80 miljonit USA dollarit. Praeguses vääringus oleks see üle 600 miljoni.

VALESTART: Vigase arvutitarkvaraga Mariner 1 startimas 22. juulil 1962 Veenuse suunas. Kursist kõrvale kaldunud kosmoselaev lasti ohutuse huvides õhku. Foto: NASA

Tollid ja sentimeetrid

Uurimisel tuli välja, et NASA ja uurimisjaama ehitanud Lockheed Martin Astronautics elasid kui kahes eraldi maailmas. Nimelt kasutasid Lockheedi insenerid ja programmeerijad pikkusühikutena tolle ning jalgu, lendu juhtinud NASA aga pruukis kosmosejaamale käske andes meetermõõdustikus andmeid. Seetõttu ei jäänudki segaseid käske saanud uurimisjaam Marsi orbiidile, ta kas hävis planeedi atmosfääris või lendas sellest läbi ja tiirleb siiani kusagil Päikese ümber. NASA auks peab ütlema, et kosmoseagentuur ei süüdistanud Lockheedi, vaid raputas hoopis endale mehiselt tuhka pähe ja kahetses, et viga varem ei märgatud.

KADUNUD JAAM: Kunstniku nägemus NASA kosmosesondist Mars Climate Orbiter ümber punase planeedi tiirlemas. Foto: NASA

Oma vitsad on saanud ka Euroopa kosmoseagentuur ESA. Juunis 1996 juhtus tragöödia Prantsuse Guajaana kosmosekeskuses, kust pidi startima tuttuus kanderakett Ariane 5. Paraku muutus rakett juhitamatuks ja 37 sekundit pärast starti käivitus selle enesehävitussüsteem.