VAPUSTAV MUUNDUMINE: uus Bondi-beib kehastab Marilyn Monroe'd 

Eluloofilm, mis vaatleb raske lapsepõlvega Norma Jeane Bakeri saamist sekspomm Marilyniks ja tema traagilist allakäiku, kannabki pealkirja "Blonde" ehk "Blondiin". Tegu on Joyce Carol Oatesi samanimelise romaani ekraniseeringuga, mida režissöör Andrew Dominik on üritanud juba aastaid teoks teha.

Ühes intervjuus väljendas Dominik veendumust, et tema film tõuseb kõigi aegade parimate filmide esikümnesse. "Miks? Sest see on film inimloomusest. Lugu räägib sellest, kuidas lapsepõlvetrauma kujundab täiskasvanut, kes lõhestub avaliku ja era-mina vahel." Dominiki arvates on see lõhe omane kõigile inimestele.