USKUMATU LUGU! Eesti Artistide Agentuur pakub võimalust tasuda bändi eest järelmaksuga Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 10:04

Veebipõhine artistide ja teenuste broneerimisportaal Eesti Artistide Agentuur alustas Eestis esimesena järelmaksu võimaluse pakkumist. Nüüdsest on võimalik sündmusele kutsutud lemmikartisti esinemise eest tasuda kuni nelja aastase perioodi vältel. "Jõudsime arusaamale, et kui turismireisi elamuste ja emotsioonide eest on võimalik osamaksetena tasuda, siis miks mitte ka tähtsündmuste meelelahutusliku poole eest. Mõistame, et mitmeliikmelise pulma- või peoansambli esinemistasu on paljudele arvestatav väljaminek," põhjendas Eesti Artistide Agentuuri tegevjuht Danel Kiik uut maksevõimalust. Järelmaksu partneriks valiti ESTO AS, kuna nende innovaatilised lahendused ja personaalne lähenemine sobivad Eesti Artistide Agentuuri kliendipõhiste väärtustega. "Soovime, et iga sündmus oleks meie klientidele meeldejääv, aga samas ka taskukohane," lisas tegevjuht Danel Kiik. "Meil on suur rõõm koostööd alustada Eesti Artistide Agentuuriga, kus saame pakkuda nii era- kui ka ärikliendile võ