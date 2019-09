„PUUDUTA MIND“ 94. SAADE | Külla tuleb Muhumaa tervendaja Merle Mägi, kes valdab vägevaid nõiasõnu, mis võtvat kõik hädad ja valud 

Kõiki saateid on võimalik kuulata ja alla laadida hiljem ka Soundcloud'ist SIIT!

"Puuduta mind" salvestus Muhus. Saatekülaline tervendaja Merle Mägi. Saatejuhid Anu Saagim ja Sirje Presnal. Foto: Alar Truu

Siis kui ma istun ja naudin lihtsalt nautimist

Siis maailm ongi vaid olemiseks

Siis kui ma vaatan olemises

Siis kui ma olengi lihtsalt olemises

Siis kui ma tean, et olen olemises

Siis ma ka tean ka seda, et see ongi kõiksus minu olemises.