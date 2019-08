Christian Slater ja tema noor naine said esimese ühise lapse 

"Mr Roboti" näitleja esindaja kinnitas E! Newsile, et Christiani noor abikaasa Brittany Lopez tõi hiljuti ilmale beebitüdruku. See on kuus aastat abielus olnud paari esimene ühine laps.

Lopeziga tutvus Slater Floridas puhates. "Tuli üks tüdruk koos veidi vanema daamiga ja ma istusin oma tavapärases hommikuses kohas ja sõin kaerahelbeputru," on Christian meenutanud. Paik olnud maaliline ja sobilik abieluettepaneku tegemiseks. "Nii et tüdruk on vanaprouaga ja mida ma näen: ta laskub ühele põlvele ja teeb sellele vanemale prouale abieluettepaneku. Arvasin, et olin olnud tunnistajaks armsale lesbikihlusele, ja läksin juba õnnitlema. Aga selgus, et see oli hoopis Brittany tädi ja Brittany aitas tal lihtsalt selle pargi ilu ja romantikat näha ..."