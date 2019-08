TIMMERI TAROSKOOP 2.-8. SEPTEMBER | Sõnnid mõelgu pereloomisele, Vähid on segaduses 

SÕNN peab sel nädalal järgima tõde: usalda aga kontrolli. Keegi tahab teile väikestviisi kotti pähe tõmmata. Suhtes Sõnnid on nädala algul väga perekesksed ja toetavad, näevad kõike ainult positiivses valguses ja jätavad ka mõned tööd tegemata, et oma perega olla. Vallalised Sõnnid võivad nüüd küll pereloomisele mõelda, kes last tahab, siis olge valvel! Tööl on Sõnnid nagu laetud akud, hommikust õhtuni, ilma puhkamata. Kõigega saavad hakkama, palju ei räägi, aga tegutsevad mitme eest.