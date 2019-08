Egle Eller-Nabi: kahekesi aega on meil Heikiga vähe 

Egle tunnistab, et kahekesi-aega on neil Heikiga vähe – kui mees on pärast pikka eemalolekut kodus, tahab ta mõistagi ka lastega aega veeta. "Siis me teemegi kõike neljakesi, sest lihtsalt ei raatsi lapsi kellegi hoida anda. Oleme kodus või puhkame Hiiumaal, kus elavad Heiki ja Egle vanemad."