Inimesed Jaan Manitski lahutas abielu Kroonika , täna, 07:54 Jaga: M

Jaan Manitski Foto: Teet Malsroos

Tuntud ettevõtja ja kunstikoguja Jaan Manitski (77) ja advokaat Anneli Urge-Manitski (47) on lahutanud oma abielu. Väidetavalt oli see pikk ja kurnav protsess, et paika saada nii varalised kui ka edasised omavahelised suhted.