Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tartus lõhkesid saladuslikud põrgumasinad 

Siis tuli politseisse poisikene koos isaga. Hiljem tuli ka teine poiss. Nemad kinnitasid kui ühest suust, et olid saanud pakid ekspressile andmiseks kaubaõues sinises kleidis daami käest. Poiste kirjelduse järgi leiti sarnane naine üles. Selgus, et ta on ohvitseriproua ja oli sel ajal koos mehega hoopis Otepääl. Poisid uurisid veel pooltsada naist. Ei midagi.

Avastati, et rätsepmeistri naine oli ühe rauatreialiga intiimvahekorras olnud, kuid seejärel oma mehega ära leppinud. Rauatreial saanud tigedaks. Järeldati, et ju tema muutiski kättemaksuks välgumihklid põrgumasinaks. Koguni mitu tükki, et ei saadaks aru, kelle pihta on rünnak tegelikult suunatud.