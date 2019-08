TOHOH! Andrus Veerpalu rajab tondilossi turismikeskust 

Selgub, et Andrus Veerpalu on pärast treenerikarjääri kokkuvarisemist keskendunud varasemast veelgi jõulisemalt turismiärile, kirjutab Kroonika . Andruse ja ta abikaasa Angela Veerpalu (46) tütre Anette Veerpalu (23) nimel seisab juba 2017. aasta oktoobrist endine 1920. aastal valminud Vaabina koolimaja, mille ümber laiub ligi 5 hektarit maad.

Tänavu on Veerpalud asunud paarkümmend aastat tühjana ja lagunevana seisnud koolimaja üles ehitama majutuskohaks, turismikeskuseks, kus saab ka erinevaid talispordialasid harrastada. Aastal 1920 valminud koolihoones on pinda enam kui 500 ruutmeetrit, samuti on selle juurde väljastatud ehitusluba uuele, kahesajaruutmeetrisele elamule või abihoonele.