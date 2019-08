Inimesed Muhu mees õpetab, kuidas haldjate poole pöörduda: „Neid on võimalik näha!“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

HALDJATE MANU: Ratsatalu pidajana viib Martin külastajad pühapaikadesse ratsa või kaarikuga. Pildil koos Õhtulehe veebisaate „Puuduta mind“ juhtide Sirje Presnali ja Anu Saagimiga. Foto: Alar Truu

Muhumaa mees, Tihuse ratsatalu pealik Martin Kivisoo usub vankumatult haldjate olemasolu. Nad ei lehvi küll nähtamatute eeterkehadena iga päev tema ümber, kuid Martini sõnul on kohti, kus inimene nende kohalolekut ja tuge kindlasti tunda saab – need on muistsed hiiepaigad.