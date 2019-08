„Ristiisa“ näitleja kaotas süütuse Marilyn Monroe'le 

Gianni Russo Foto: VIDA PRESS

Russo elu on olnud kirev ning sellest vändataksegi film. Vanameister räägib värsketes memuaarides „Hollywood Godfather: My Life in the Mob and Movies“ (“Hollywoodi Ristiisa: minu elu maffias ja filmides“), kuidas ta haigestus seitsmeaastasena lastehalvatusse, mistõttu oli viis aastat haiglas. 11aastasena lõi ta noaga surnuks haiglatöötaja, kes oli teda vägistada üritanud. Gianni sugulane oli allmaailmas autoriteet, kes aitas mafioososid Sitsiiliast USAsse kolimisel. 13aastaselt liitus maffiaga ka poiss ise. 25aastaselt saabus roll „Ristiisas“. Karjääri jooksul on Russo mänginud enam kui 30 filmis. Tal on kümne eri naisega 11 last.