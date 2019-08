Inimesed Rihanna semmib juba kaks aastat salaja Saudi miljardäriga? Toimetas Triin Tael , täna, 15:06 Jaga: M

Rihanna ja Hassan 2017. aasta suvel Ibizal. Foto: VIDA PRESS

Rihanna armuelu üle on meedias aastaid spekuleeritud. Küllap just seepärast hoiab ta madalat profiili. Kuid üha tõenäolisem tundub, et lauljataril on juba pikemat aega suhe Saudi miljardäriga.