17aastasena prints Andrew'ga seksima sunnitud naine: "Tunnistagu üles!"  

Virginia (35) oli enda sõnul teismelisena Epsteini seksiori. Ta kinnitab, et kolmel korral sundis Epstein teda seksuaalvahekorda prints Andrew'ga. Nad on üheskoos ka foto jaoks poseerinud. Yorki hertsog on süüdistust kategooriliselt eitanud nagu ka seda, et ta nägi või aimas Epsteini kuritegelikku käitumist. Kuid teisipäevase kohtuistungi järel ütles Giuffre BBC Newsi reporteritele, prints "teab täpselt, mida ta teinud on". Ta avaldas lootust, et Andrew tunnistab kõik üles.