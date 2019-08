Müstika Marilyn Kerro: mida rohkemate inimestega kokku puutume, seda enam vajame kaitset Toimetas Katharina Toomemets , täna, 12:01 Jaga: M

Marilyn Kerro Foto: Robin Roots

Eesti tuntuim nõid Marilyn Kerro kirjutab oma sotsiaalmeedialehel, et kõik inimesed - olenemata soost, vanusest või elukohast - vajavad kaitset. Mida rohkem erinevate inimestega kokku puututakse, seda rohkem kaitset on vaja, et mitte lasta mõjutada oma eluteed ja valikuid.