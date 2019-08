Inimesed Kirsti Timmer: 20 aastat tagasi ostsid keskeakriisis mehed endale sportauto, nüüd on popp olla vaimne Toimetas Katharina Toomemets , täna, 11:28 Jaga: M

Kirsti Timmer Foto: Laura Strandberg/Nipiraamat

"Kümme-kakskümmend aastat tagasi ostsid keskeakriisis mehed endale sportauto või tsikli, enamasti vahetasid ka abikaasa paarkümmend aastat noorema "mudeli" vastu ja arvasid, et nüüd on kõik hästi. Best B4 ei saa iial läbi. Aga sai ikka," kirjutab Kirsti Timmer oma blogis.