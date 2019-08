Norra printsess ja tema šamaanist kallim astusid armusuhtes sammu edasi 

Pooleldi Norra päritolu šamaan Dureki klientide seas on ka Hollywoodi diiva Gwyneth Paltrow, kellel armunud hiljuti külas käisid. Armulugu on Norras palju poleemikat põhjustanud - eriti kui printsess hakkas oma tiitliga reklaamima enda ja oma kallima ühiseid armu-veebiseminare.

Seepeale langetas kuningakoda otsuse, et Märtha-Louise, kel on purunenud abielust kirjanik Ari Behniga kolm tütart, tohib kuninglikku tiitlit kasutada vaid õukondlike kohustuste täitmisel, mitte oma ärihuvisid edendades.

Durek on kohtunud ka kuningas Haraldi ja kuninganna Sonjaga. "Märtha vanemad armastavad mind ja mina neid. Nad on imekaunid hinged," õhkas šamaan Norra rahvuspüha pidustustel ajakirjanikele.

Samuti on printsess ja tema uus kallim käinud Türgis Verretti sugulastel külas. "Uus kallim, uus armastav pere," kirjutas Märtha Louise sotsmeedias ja avaldas fotosid, kus ta poseerib koos oma peiu õdedega. "Olen nii tänulik, et minu elus olete teie ja kogu ülejäänud pere. On imeline saada teiega koos maailma imedest osa."