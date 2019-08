MTV eemaldas auhinnalt vargsi Michael Jacksoni nime 

New York Post teatas juba juulis, et skandaalse dokfilmi "Leaving Neverland" tõttu, kus kaks meest süüdistavad Jacksonit poisipõlveaegses pilastamises, otsustas MTV auhinnalt Jacksoni nime eemaldada. Video Vanguardi auhind oli Jacko nime saanud juba 1991. aastal. Tänavune laureaat Missy Elliott kuulutas siiski laval, et Jacksoni-nimeline auhind on talle väga oluline, ning avaldas tänu Janet Jacksonile sõpruse ja inspiratsiooni eest.