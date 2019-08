Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Häädemeeste ravitseja abiga rikkaks sai  

Inimesed, kes ravitseja juurde tulid, vajasid korterit ja toitu ning Arumetsa küla ollagi seeläbi õitsele puhkenud, et Jaesche jättis põllupidamise kõrvale ja tegeles klientidega. Üks ravialustest on kirjeldanud: „Inimesi tuli väga palju. Ooteruum oli täis, samuti õues olevad pingid. Istuti ka murul. Nägi seal ka üht prantslast. See pikk mees kandis alati punasetriibulist hommikumantlit ja tal oli kaasas nööri otsas väike koerake.“