Elina Born hakkas päevapealt taimetoitlaseks: unustasin selle samal õhtul ära ja sõin singipitsat 

Lauljanna sõnul ei olnud ta enne taimetoitlaseks hakkamist suur lihasõber. “Loomaliha ma väga ei söönudki, mulle väga maitses kala, sest vanem vend on mul suur kalamees, ta ise suitsutab kala. Kui Võrtsjärve ääres käisime, ostsime alati suitsulatikat, mis mulle meeldis,” rääkis ta, lisades, et kuigi ta käib Võrtsjärve ääres siiani, siis suitsulatikat ta enam osta ei soovi. “Ma ei suuda süüa seda enam, mu mõistus ütleb ei sellele. Mingi täielik pööre on sees olnud.”

“Pidin 11. klassis tegema uurimistööd, olin väga hädas, ei teadnud millest teha, pöördusin oma teise venna poole, kes ütles, et tee taimetoitlusest,” meenutas ta. Uurimistöö raames tegi ta ka eksperimendi ja oli kaks nädalat taimetoitlane. Ta tõdes, et kuna elas toona väikelinnas, mitte Tallinnas, oli seal natukene raskem eksperimenti teha.

Elina sõnul on tänapäeval üsna lihtne taimetoitlane olla. “Mul on hea meel, et sellest räägitakse aina rohkem. Õnneks on praegu rohkem taimset valikut, rohkem taimetoidurestorane üle Eesti,” rõõmustab ta.