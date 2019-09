Ott Aardami poeg läks kooli: pole ammu kogenud seda 1. septembri ärevust! 

Küsimusele, kas kooliasjad lapse esimeseks kooliaastaks on juba ostetud ja varutud, vastab ta: “Enam-vähem tundub nii. Eks see paistab, mis tegelikult vaja läheb, eks see selgub hiljem.”

Aardami sõnul on temal kui lapsevanemal veidikene kurb, et poja lapsepõli nüüd läbi saab ja temast koolijüts sirgub. “Ühest küljest natukene on jah. Eks meil on igasugu väikeseid hirmusid ka, kuidas kõik minema hakkab. See muudab meie päevarütmi, teeb selle varasemaks. Liikumisvabadus, mis oli enne, ka nüüd muutub. Ammu ei ole olnud seda 1. septembri ärevust, see on tore!” naerab Aardam.

Aabram käis enne 1. klassi ka eelkoolis, Viljandi Vabas Waldorfkoolis. Kirjutamine ja lugemine on Aardami sõnul Aabramil juba selged. “Need kuidagi tulid ilma suurema vaevata. Ta hakkas üks hetk huvi tundma ja siis läks nende õppimine väga ladusalt,” sõnab ta.

Kas Aabramil on enne kooliminekut ka juba mingid sügavamad huvid välja kujunenud? “Aabramile meeldib arvutamine ja matemaatika. Eks muidugi igasugused loomad, dinosaurused ikka ka nagu väikestele poistele ikka,” vastab Aardam.