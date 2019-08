Nolani „Tenetiga“ liitub filmi „Eile veel“ täht  

Muusikalise filmi tegevus hargnes maailmas, kus üleüldise elektririkke järel ei tea keegi The Beatlesist enam midagi. See võimaldas Pateli tegelaskujul Jackil biitlite hittidega menu saavutada.

Seni oli 28aastane briti näitleja tuntud seebiooperist „EastEnders“, kus ta oli teismelisena rolli saanud. Nüüd aga on Patel napsanud Variety teatel ühe viimase rolli, mis Hollywoodi suurkuju Nolani uues filmis „Tenet“ veel täitmata oli. Suvel Tallinnas filminud trupp alustab septembris võtteid Mumbais - küllap on just seal vaja India juurtega Pateli. Kokku väntab Nolan „Tenetit“ seitsmes riigis.