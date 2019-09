Sofia Rubina tütar alustas kooliteed: meile oli tähtis, et laps õpiks eesti keelt 

Sofia räägib, et Pelgulinnas asuvas haridusasutuses on juba ees mitmed peretuttavad.

Miks peavad lapsed enne kooli minekut teadma kõike?

"Ma arvan, et see on lapse jaoks mõnes mõttes stress," räägib Sofia, viidates Eesti haridussüsteemile, kus oodatakse, et lapsel on enne kooliminekut juba teadmised lugemisest ja arvutamisest. "Miks peavad lapsed esimeses klassis teadma juba kõike? Mida nad hakkavad siis koolis tegema?" ei saa Sofia aru. "Nad ei pea igas vallas lugema, kirjutama, arvutama perfektselt. Arvan, e see on liiga survestamine."

Avatud Kooli kasuks otsustas pere ka seetõttu, et seal ei tunnetanud Sofia sellist survestamist. "Seal on piisavalt vabadust, et laps ei tunneks ennast stressis. Et tal ei oleks vaja teha kodutöid kella üheni öösel, mis paljudele on reaalsus," leiab Sofia, et see oleks liig. "Kui laps ise soovib ja tahab pingutada, siis võib talle rohkem õppida anda."