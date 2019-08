Heino Tiigi poeg Madis: isaga koos veedetud aeg kujundas nii mu elu, filosoofiat kui erialavalikut 

Arsti ja Eesti terviseteenuste arendaja Madis Tiigi sõnul kasvatas isa Heino oma lapsi juba väikestena iseseisvaks.

"Meie kasvatamine või arendamine on käinud rohkem läbi suunamise, kõik lapsed on kasvanud ise ja olnud juba väikesest vanusest väga iseseisvad. See on olnud muidugi vanemate poolt teoetatud. Aga juba esimesest päevast läksime kooli ise, kõik pidid ise hakkama saama. Niimoodi õnnestus need asjad sättida, et vanematel ei olnud väga muret. See ei tähenda, et oleks olnud vabakasvatus, märkamatult olid kõik asjad paigas. Reeglid olid kõigil selged ja kõigile arusaadavad," ütleb ta.

Madise sõnul mõjutas just isa Heinoga koos veedetud aeg tema edasist elu kõige rohkem. Eriti tähtsaks verstapostiks peab ta isaga koos reisimist.

“Ma reisisin juba väikesest saadik isaga hästi palju koos. Minu elu ja karjääri jaoks oli täiesti erakordne 1978. aastal, kui ma olin kümne-aastane, isaga kaks kuud Soomes veeta. Tollal, sügaval nõukogude ajal oli suur ime, et keegi üldse välismaale sai. Juba kümne-aastasena sain näha hoopis teistsugust maailma, õppisin ära soome keel paari kuuga ja pärast seda olen olnud Soomega väga seotud. Soome keel on olnud minu jaoks teine keel, mida palju räägin ja olen palju Soomes ka töötanud,” räägib ta.

Isaga Soomes reisimine mõjutas suuresti ka Madise erialavalikut. “Ülikooli ajal sai mindud vahetusüliõpilasena Tampere ülikooli, ja osaliselt jälle sellepärast, et isa elas Tamperes. Ma sain tema juures elada. Tampere ülikoolis sattusin peremeditsiini kursusele, ma olin siis neljanda kursuse tudeng, aga mul ei olnud veel kindlat eriala eelistust, et mis eriala arst minust saab. Soomes peremeditsiini kursuse võtmine jättis aga nii sügava jälje, et tegingi oma eriala valiku lähtuvalt sellest. Soomes käigud muutsid väga palju minu elukäiku,” tunnistab ta.

Suurim õppetund ja tarkustera, mis Heino talle andis, on Madise sõnul järgmine: “Kui ma olin esimese kursuse tudeng, oli isal hästi suur raamatukogu, kus oli palju meditsiinialast kirjandust ja muud filosoofilist kirjandust. Ma küsisin isa käest, et anna mulle midagi lugeda inglise keeles, et saaks meditsiinilist keelt praktiseerida. Isa andis riiulist mulle ühe raamatu, ma lugesin seda mõned päevad, läksin isa juurde tagasi ja ütlesin, et see on nii raskes keeles ja anna midagi lihtsamat.

Isa ei öelnud selle peale midagi. Mõni päev hiljem tõi ta mulle ühe sildi, mis oli soomekeelne, kus oli peale kirjutatud “Ainuke koht, kus edu on enne tööd, on sõnaraamat.”, ehk siis mõte oli selles, et sa ei saa edukas olla kui sa ei tööd, ainuke koht, kus on see võimalik, on sõnaraamat, sest E täht on enne T tähte,” meenutab ta. "Need kaks lugu on minu elus ühed tähtsaimad momendid olnud, mis kujundasid nii mu elu, filosoofiat kui eriala valikut, ja need on seotud isaga."