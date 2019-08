Keri saare viimane majakavaht Astrid Kannel: see oli äärmiselt romantiline 

„See oli tohutu romantika. Tol ajal polnud nii, et iga päev sõitis keegi purjekaga kohale vaid see tähendaski täielikku üksindust. Väike proovile panek,“ sõnab ta.

Majakavahi amet tähendas seda, et toota tuli elektrit, vahetada pirne ja palju muudki. „Meil ei olnud paati, relva, telefoni. Midagi polnud! Me pidime kindlal kellaajal karjuma ühte venekeelsesse aparaati ühe venekeelse koodi, mis läks siis läbi mitme majaka Veeteede ametisse. See kood tähendas, et kõik on korras. Ja kui me karjusime mingi teise koodi, siis see tähendas, et mingi probleem on. Aga me ei saanud täpsustada, mis on,“ kirjeldab ta tööd.

Kord juhtuski nii, et nende silme all lõi äike majakasse sisse. „Me üritasime varugeneraatorit ja varumajakat tööle panna, aga tuli välja, et see ka ei lähe tööle ja siis oligi aeg karjuda see teine parool. Põhimõtteliselt ükski tuli ei põlenud,“ meenutab ta.