Šampanjapudeli kork lõi Briti tõsielusarja tähe ühest silmast pimedaks  

2017. aastal ITV2 menusarjas osalenud Campbell seletas, et õnnetus juhtus Ibizal, kus ta oli puhanud. Reality-täht viidi haiglasse ja silma opereeriti lausa kaks korda, kuid nüüd on Theo paremast silmast jäädavalt pime.

"Silm läks pooleks," seletas "Love Islandi" teises hooajas osalenud sõbratari Kaziga fotol poseeriv Campbell oma fännidele. "Kes võinuks arvata, et mingi pudelikork võib mulle otsa peale teha? Kuid mul on üks silm endiselt alles ja see vaatab elu päikselist poolt."