Anu Säärits tööst sporditoimetuses: rohkelt vaba aega on keeruline leida 

„Rohkelt vaba aega on keeruline leida, aga ma ei ütleks, et see on küsimus. See on ametis ja valikutes kinni ning usun, et igaüks, kes midagi põhjalikult teeb, saab aru, et kusagilt jääb aega vähemaks,“ on naise sõnul päevad pikad ning vaba aega väga ei jää.