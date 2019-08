Tommy Cash sattus Rumeenia muusikafestivalil isevärki skandaali 

Põhjuseks oli see, et Tommy esitas laval Rumeenia pop-folki ehk manea't. Ta valis esitamiseks ühe selle žanri populaarseima loo "Asa sunt zilele mele", mida esitab Adrian Minune. Rahvas tundus tema esitust nautivat, inimesed laulsid kaasa ja aplodeerisid.

Intervjuus väljaandele Vice ütles Tommy, et lugu soovitas talle tema sõber ja see tundus justkui igasugune naljakas lugu minevikust. "Kõigil riikidel, eriti Ida-Euroopas, on üheksakümnendatest pärit halba popmuusikat. Ma tulen sellisest riigist ja see tähendab minu jaoks tõesti midagi," ütles Tommy.