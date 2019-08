Diana Klasil on raha nii otsas, et isegi pankrot võib raugeda? 

2011. aastal rääkis Diana Kroonikale, et riik peaks SMS-laenud ära keelama. Naisel oli võlgu kokku üle 150 000 krooni ja isa Eri Klas aitas need ära maksta. "Mul on palju tuttavaid, kes on võtnud kiirlaene. Kui nad ei suuda lõpuks enam tagasi maksta, on nad pöördunud kontorisse ja palunud maksegraafikut, kuid neile on inkasso kaela saadetud." Naine paljastas siis, et kui tal laenud üle pea kasvasid, kadus uni ja algasid tervisehädad. "Tuli jube ärevus. Ja eluisu läks ära."