Tõnis Erilaiu lehesaba: kuidas tuhandete sääskede surmatants äratas paanika 

Sääsed olid mõni päev varem tõesti paanika äratanud. Rahvaleht: „Laupäeva (26. augusti) õhtul sigines Lohusuu kiriku juure tohutu suur parv pisikesi sääski, mida kohalikud elanikud kutsuvad veesääskedeks ehk pimesääskedeks. Sääsed ümbritsesid jumalakoja ja hakkasid tiirlema ümber kiriku torni, kerkides kord kõrgemale, vajudes jälle madalamale. Seda erakordselt suurt sääseparve juhtus eemalt nägema üks metsamees, kes pidas seda kiriku tornist ja katusest tulevaks suitsuks.Ta ruttas telefonile ja kõlistas Mustveesse paludes ruttu tuletõrjet kohale saata. Mustvees oli Lohusuu kiriku põlemine ärevaks uudiseks. Kohe korraldati üldalarm ja kõikjalt ruttasid tuletõrjujad pritsimaja juurde. Enne aga, kui kustutajad jõudsid välja sõita, saadi uus teade, et kirikut ei ähvardagi tuleoht. Torni ümber hõljub ainult must tuhat pisisääske. Sääski olevat seal varemgi nähtud niiviisi parvedes tiirlevat. See olevat sääskede surmatants. Nad elavat ainult üheainsa päeva – sünnivad hommikul ja suikuvad õhtul surma.“