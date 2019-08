Inimesed Märt Avandi: olen lapse kaotuse kaudu õppinud, et inimene koosneb armastuse tükkidest Eesti Naine , täna, 18:53 Jaga: M

Märt Avandi Foto: Teet Malsroos

"Olen läbi elanud hetki, kui oleksin rõõmsalt, hetkegi kõhklemata andnud oma elu, et aidata oma last," vastab näitleja Märt Avandi Eesti Naisele antud intervjuus küsimusele, mida ta on armastuse nimel teinud.