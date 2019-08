Ariana Grande sai MTV galal aasta artisti tiitli 

Swifti „You Need To Calm Down" pälvis aasta video auhinna. Selle üleandmisel juhtus väike äpardus: John Travolta hakkas priisi ulatama koos lauljatariga lavale ilmunud drag-artistile Jade Jolie'le, pidades teda Swiftiks. Parim bänd oli Lõuna-Korea sensatsioon BTS ning parim laulja Lil Nas X (featuring Billy Ray Cyrus) — „Old Town Road (Remix)“. Uue artisti auhinna võitis Billie Eilish, parima koostöö auhinna värske armupaar Shawn Mendes ja Camila Cabello oma ühishitiga „Señorita".