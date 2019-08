Sofia Rotaru põeb vähki? 

Komsomolskaja Pravda teatel ilmusid kõlakad Ukraina ühe edukama artisti terviseprobleemidest sotsiaalmeediasse eelmisel nädalal. Üks kommentaatoreist väitis, et Sofia Rotaru viibib Krimmis ja võitleb vähiga. Väidetavalt on lauljannal Jaltas suvila, kus ta pärast raskeid protseduure jõudu kogub.

Sofia muusikust abikaasa Anatoli Jevdokimenko, kellega tal on üks poeg, suri 2002. aastal 60 aasta vanusena insuldi tagajärjel. Mullu augustis levisid kuuldused, et Rotarul oli Baškiiria kontserdi järel minestanud ning ta viidi kohalikku haiglasse. Vene ajakirjanduse andmeil on lauljannal kahtlustatud samuti insulti. Sellele olevat vihjanud mäluhäired. Kuid uuringud tõid kergenduse – haigushoog olevat tekkinud hoopis ravimite valest võtmisest. Samuti polevat Rotaru võtnud talle välja kirjutatud verevedeldajaid. Lauljanna tänas sotsiaalmeedias fänne muretsemise eest. „Mul olid tõesti tervisemured, aga nüüd on kõik korras ja ma tahan juba väga jäätist!“

Lavrovilt küsitakse tema enda sõnul sageli, kuidas küll Rotaru nii võrratu välja näeb. „Ta käib korra aastas Põhja-Itaalia nimekas kliinikus organismi suurpuhastuses, detox-teraapias. Seal toitub ta õigesti ja saleneb. Arstid koostavad talle individuaalmenüü ja valivad vitamiine.“