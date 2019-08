Inimesed Erik Orgu: ma pole päriselt Palja Porgandiga tülis olnudki! Ohtuleht.ee , täna, 17:19 Jaga: M

Erik Orgu Foto: Erki Pärnaku

Toitumisnõustaja Erik Orgu vastas TV3 veebisaates “51 küsimust” Brigitte Susanne Hundi uudishimulikele küsimustele. Muuhulgas tunnistas mees, et tema elus on uus armastus ja seda, et ta ei ole ei Evelin Ilvese ega Merilin Taimrega kunagi päriselt tülis olnudki.