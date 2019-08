PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 29. august 

Palju õnne, Neitsi! Algavalelu aastal võid tunda ärevust. Rutiini on raske taluda, otsid põnevust ja seiklusi, see aga võib suhetesse pinget tuua. Liigu ringi, õpi palju, alusta uusi asju, aga ära unusta väärtustada kõike seda head, mis sul praegu juba olemas on! Hinda neid, kes on sind aastaid ustavalt toetanud.