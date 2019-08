Inimesed GALERII | Baleriin Eve Mutso: „Tulin Inglismaale abikaasa pärast ja tema tuli Šotimaale minu pärast.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

Tantsulavastuse „111“ proov. Foto: Susan Hay

„Mul on vedanud, et olen sattunud ala peale, mis mulle tõeliselt rõõmu pakub ja paneb pidevalt endalt küsima: mis tunne on olla inimene, mis on inimlikkuse väärtus ja millist inspiratsiooni ma saaksin oma töö kaudu teistele pakkuda, et ka neid särama panna,“ räägib baleriin Eve Mutso, kes on 13 aastat tantsinud Šoti balletis ja viimased kolm aastat on tegutsenud vabakutselisena.