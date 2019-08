Azealia Banks sõimab Rootsit: "Lollid valged sead. Paras sodiks pommitada!" 

"Seal on selline rassism, et musta inimest nähes ei vaata nad tema poole kurja pilguga, vaid väldivad üldse silmsidet," väitis Banks (28) Instagramis.

Iltalehti teatel väidab Banks end mõistvat, miks USA räppar A$AP Rocky hiljuti Stockholmi tänaval 19aastase noormehe läbi peksis. Põhjuseks nimetab ta rootslaste passiivagressiivsust ja kokteilide vähesust. Sarjata said ka Rootsi piim ja jäätis - rootslased joovat kõik üht ja sama piima ja söövat ühe maitsega jäätist. "Igav. Igav." Sotsialism toimivat Rootsis vaid seetõttu, et kõik on valgenahalised. Azealia soovitab neil USA noortel, kes demokraatide esindajat Bernie Sandersit presidendiks soovivad, Rootsis ära käia.