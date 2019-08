Mais abiellunud Tai kuninga ametlik armuke on tõeline amatsoon! 

Maha Vajiralongkornist sai konstitutsiooniline monarh pärast tema isa surma 2016. aastal. Värvikal uuel kuningal on seljataga kolm abielu ning tal on seitse last. Seelikukütiks tembeldatud kroonprints on tuntud ekstsentrik, kes kuulutas kord oma puudli õhuväe kindraliks.

Endine stjuardess Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya on olnud kuningas Vajiralongkorni kauane elukaaslane, kuid ametlikult polnud nende suhet seni tunnistatud. Abiellumistseremoonial tuli tal monarhi ees lamada. Ent vähem kui kolm kuud pärast abiellumist, 28. juulil, oma 67. sünnipäeval, andis monarh Maha Vajiralongkorn ametliku liignaisetiitli chao khun phra oma armukesele Sineenat Wongvajirapakdile, keda tuntakse ka Sineenat Bilaskalayani nime all. Tai kuningakojas pole ametlikku konkubiini välja kuulutatud ligi sada aastat.

Tai kuningas oma ametliku konkubiiniga. Foto: AFP/Scanpix

Tai kuningas oma ametliku konkubiiniga. Foto: AFP/Scanpix

The Guardiani teatel on ametlikke fotosid lausa 60. Lisaks on kuningas lasknud oma konkubiinist kirjutada 46-leheküljelise eluloo. Nani provintsis sündinud Sineenat on lõpetanud Tai kuningliku kaitseväe meditsiinikolledži ning saanud lendurikoolitust nii kodu- kui välismaal. Ta on teeninud kuninga ihukaitseüksuses ning tõusnud maikuus kindralmajori auastmeni.