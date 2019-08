Bieber jagab vanaema õpetatud ärevusevastast nippi 

Modell Hailey Baldwiniga abielus olev endine lapstäht avaldab Instagramis nõuande, mille talle äsja saatis tema vanaema. See pidavat ärevushoo puhul aitama.

"Vaata enda ümber ringi. Leia viis asja, mida sa näed, neli asja, mida saad puudutada, kolm asja, mida kuuled, kaks asja, mida võid nuusutada, ja üks asi, mida võid maitsta. Seda nimetatakse maandamiseks. See võib aidata, kui tunned, et kontroll kogu ümbruskonna üle on peost kadunud."