Miley laulis MTV galal lahutusballaadi, kuid musitas lava taga uue kallimaga 

Kuigi Miley oli suvel kinnitanud, et lähiajal teda laval näha ei saa, oli ta eile New Jerseys Newarkis peetud MTV tseremoonial esinejate seas. Lauljatar kandis lakoonilist musta minikleiti. Hingestatud etteaste muutis veelgi dramaatilisemaks mustvalge telepilt. "Liigu edasi, me pole enam 17aastased. Ma pole enam see kes varem. Sa ütled, et kõik on muutunud. Sul on õigus, oleme nüüd täiskasvanud," laulis mõni nädal tagasi abielu purunemisest teatanud Cyrus.

New York Posti allika teatel nähti Mileyt enne lavale minekut kulisside taga suudlemas oma sõbratari Kaitlynn Carterit, keda peetakse tema uueks kallimaks. End panseksuaaliks nimetav staar jäi neidude ühisel Itaalia reisil kaamera ette Kaitlynniga suudeldes. Carter läks hiljuti lahku Kardashiani klanni kuuluvast Brody Jennerist, kellega ta oli osalenud reality-sarjas “The Hills: New Beginnings”. Itaalias naasmisest saadik on Mileyt ja Kaitlynni Los Angelese ööklubis kirglikult amelemas nähtud.